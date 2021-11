Montascale Garaventalift: la risposta giusta alle tue esigenze di mobilità

Il montascale potrebbe rappresentare la risposta giusta alle tue esigenze di mobilità. Un’unica soluzione che può essere declinata e adattata a ogni tua esigenza di spazio, interna ed esterna.

Con l’andare degli anni le scale possono rappresentare un ostacolo alla mobilità quotidiana: appartamenti su più livelli, o rampe di scale, condomini con accessi molto lunghi da percorrere, qualunque sia la tua esigenza e se stai cercando un montascale a Piacenza, affidati a Garaventa Lift, leader mondiale nei montascale e ascensori domestici.

I montascale, infatti, non sono tutti uguali, ed esistono soluzioni sia rivolte a persone anziane (montascale a poltroncina) che a disabili (montascale a piattaforma o servoscale).

I montascale Garaventa Lift (azienda con sede e stabilimento in Italia a Lainate, Milano) si adattano perfettamente non solo alle tue esigenze motorie, ma anche alle tue necessità di spazio e arredamento. Potrai infatti scegliere tra una varietà di prodotti e modelli, e personalizzare la poltroncina scegliendo anche le finiture. Grazie alla vasta offerta di prodotti avrai una soluzione per ogni esigenza, e potrai scegliere tra poltroncine montascale di diverse dimensioni, fino al modello XXL che ha come caratteristica particolare la possibilità di regolare i braccioli in larghezza. Alcuni modelli hanno la possibilità di avere la seduta pieghevole per ottimizzare lo spazio, oppure potrete scegliere i modelli adatti a scale strette, o dedicati alle scale a chiocciola.

La guida scorrevole, in particolare, è ideata appositamente per offrire il massimo comfort anche quando la scala si trova a ridosso della porta. È leggermente più corta della lunghezza della scala, ciò permette alla guida di muoversi insieme a voi mentre salite le scale e, una volta raggiunta la cima, si fermerà in attesa che anche il montascale raggiunga il piano, permettendovi di salire e scendere in totale sicurezza senza ostacolare il passaggio davanti alla porta.

L’adattabilità del montaggio vi consentirà di scegliere da quale lato posizionare la poltroncina – se a destra o a sinistra della scala -. Inoltre, i montascale Garaventa Lift sono caratterizzati da un’estrema silenziosità: lo scorrimento della poltroncina non creerà alcun disturbo nemmeno all’interno di contesti residenziali.

Ecco alcune soluzioni tra cui potrete scegliere:

Montascale a poltroncina per interni – pensati per muoversi liberamente all’interno del vostro appartamento, senza dover rinunciare alla vostra autonomia, sia in casa che in condominio. Per scale dritte o curve, a chiocciola o a più rampe;

Montascale a poltroncina per esterno – ideati per resistere alle intemperie grazie all’utilizzo di materiali adatti. Sia per scale dritte che curve;

Grazie ai prodotti Garaventa Lift, non sarà necessario intraprendere costose ristrutturazioni all’interno dell’appartamento, grazie all’aiuto di un esperto sarà possibile effettuare un sopralluogo per una consulenza gratuita. Insieme all’esperto Garaventa Lift individuerete la soluzione che meglio si adatta alle vostre esigenze sia architettoniche che di gusto, e sarà presente in ogni fase: dal preventivo alla scelta, fino all’acquisto.

Inoltre, per l’installazione potrete usufruire anche di alcune agevolazioni fiscali:

SUPER BONUS 110% – a partire dal 31 Dicembre 2020, infatti, anche i prodotti per l’abbattimento delle barriere architettoniche rientrano nel Superbonus 110%. Garaventa Lift mette a disposizione di tutti i clienti ogni informazione utile su come usufruire del Superbonus per l’acquisto di un montascale o un ascensore domestico.​​

DETRAZIONI E CONTRIBUTI REGIONALI – Per l’installazione di montascale e ascensori domestici si può contare anche su contributi Regionali, detrazioni al 50% e al 19%.