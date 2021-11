43mila piacentini non ancora vaccinati. Contagi in aumento: tutte le Regioni a rischio moderato

Torna a risalire la curva del contagio in Italia. E a Piacenza ancora 43mila persone non hanno fatto neppure la prima dose del vaccino.

Secondo gli ultimi dati del monitoraggio della Cabina di regia comunicati dall’Iss, nel nostro Paese a crescere è l’incidenza settimanale – dai 46 casi per 100mila abitanti del periodo 22-28 ottobre si è passati a 53 per 100mila abitanti del periodo 29 ottobre – 4 novembre -; così come l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, che nel periodo 13 ottobre-26 ottobre è stato pari a 1,15, in aumento rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica. Aumenta anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, il 4 novembre giunto al 4,0% contro il 3,7% del 28 ottobre. Un quadro epidemiologico che porta tutte le Regioni e Province autonome nella fascia di rischio moderato. In termini assoluti, a Piacenza rimangono circa 43mila persone ancora non vaccinate. Un numero, almeno nel breve, destinato a non ridursi sensibilmente, considerato che la percentuale di prenotati – secondo quanto riferito dall’Ausl nel suo ultimo bollettino relativo al periodo 25-31 ottobre – è dello 0,1%. Se i contagi aumentano, dall’altra parte si registra una sorta di stasi della campagna vaccinale.

Nell’ultimo report diffuso dall’Ausl emerge come nella nostra provincia la percentuale totale di vaccinati con due dosi (sulla popolazione vaccinabile) sia dell’83,1%. Un numero che sale a 85,1% se si considerano i cittadini coperti con solo una dose. La settimana prima – 18-24 ottobre – la percentuale di coloro che avevano ricevuto due dosi era dell’82,1 %; mentre nel periodo precedente (11-17 ottobre) si era all’81,7% e in quello tra il 4 e il 10 ottobre all’80,1%. Insomma, dopo il boom di somministrazioni di agosto, in poco meno di un mese la copertura vaccinale a Piacenza è aumentata di soli 3 punti percentuali. Un numero comunque in linea con quello che è il dato nazionale, come sottolineato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi dal generale e commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo.

“Siamo all’83,3% di vaccinati con ciclo completo, circa 45 milioni di cittadini – ha detto il generale -. Coloro che hanno fatto almeno una dose sono oltre 46 milioni pari all’86% a cui possiamo sommare i 600 mila guariti: questo ci porta all’87,7% di persone che hanno una qualche copertura”. Intanto continua anche la somministrazione delle terze dosi, attualmente prevista per anziani, persone fragili, operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle case di riposo: gli ultimi dati provinciali piacentini dicono che sono 4938 i cittadini che la hanno ricevuta, la maggior parte dei quali over 80.