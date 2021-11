In provincia 51 nuovi studenti positivi. Primaria Castelvetro, 200 persone in quarantena

Covid, sono 51 i nuovi casi positivi che riguardano gli studenti registrati nell’ultima settimana (8-14 novembre) nel piacentino: in quella precedente erano stati 9.

Il dato è contenuto nell’ultimo report diffuso dall’Ausl sulla situazione dell’epidemia sul territorio. I casi di positività sono suddivisi in 18 classi (quattro dell’infanzia, due della primaria, tre della secondaria di primo grado e tre della secondaria di secondo grado). In questa settimana si registrano sette contagi interni. Le nuove classi poste in quarantena nella settimana sono sette, mentre erano otto – alla data del 14 novembre – le classi in quarantena attiva.

PRIMARIA DI CASTELVETRO – Per quanto riguarda la situazione alla scuola primaria di Castelvetro, nell’ultima settimana sono emersi progressivamente una trentina di casi che hanno interessato diverse classi: alla luce della particolare situazione – informa l’Ausl -, considerati la diffusione delle positività e il numero di studenti coinvolti, i professionisti dell’Igiene pubblica hanno deciso di sospendere la frequenza in aula per tutte le classi, anche per gli alunni non ancora sottoposti a screening. La misura precauzionale, tra isolamento e quarantena, coinvolge complessivamente circa 200 tra studenti e personale. Nel frattempo, si stanno completando i tamponi per le restanti classi non ancora sottoposte a screening. I professionisti Ausl hanno richiesto anche una sanificazione dei locali e nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo nella struttura, con particolare riferimento ai locali di distribuzione dei pasti.