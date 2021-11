A Busto in campo Pro Patria e Fiorenzuola nell’anticipo DIRETTA

PRO PATRIA – FIORENZUOLA 0-0 (in campo alle 14.30)

LA CRONACA

Dirige la sfida tra Pro Patria e Fiorenzuola Gioele Iacobellis della sezione di Pisa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Galli, Pizzul; Parker, Stanzani. A disp.: Magnano, Barlocco, Sportelli, Vaghi, Fietta, Brignoli, Ghioldi, Ferri, Colombo, Vezzoni, Banfi, Castelli. All.: Luca Prina.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi. A disp.: Burigana, Dimarco, Potop, Zuccariello, Maffei, Stronati, Tommasini, Esposito, Giani, Palmieri, Varoli, Godano. All.: Luca Tabbiani.

Cerca punti importanti il Fiorenzuola che scende in campo sabato pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) sul campo della Pro Patria nell’anticipo di campionato. I rossoneri, a quota 12 in classifica, sono reduci dal pari interno con il Mantova e cercheranno di sfatare il tabù trasferte dopo gli ultimi quattro ko lontano dal “Pavesi”. Tabbiani recupera in avanti Tommasini e Arrondini, entrambi convocati, anche se probabilmente entrambi partiranno dalla panchina.

Precede di due lunghezze i valdardesi la Pro Patria, che arriva da sei risultati utili consecutivi (ultimo il pareggio per 1-1 sul campo della Giana Erminio): “Affrontiamo una squadra che a mio avviso è diametralmente opposta alla Giana, dovremo dimostrare di sapere ottenere un risultato in un modo differente – le parole alla vigilia del tecnico Luca Prina -. Il Fiorenzuola ha un’idea di costruzione propositiva del gioco di una squadra consolidata negli anni, è una squadra che sa giocare a calcio anche dal basso. Penso sarà molto importante il modo in cui riusciremo ad attaccarli nella loro metà campo”.