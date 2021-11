A Gragnano la Festa del Ringraziamento, raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Si è svolta nei giorni scorsi a Gragnano (Piacenza) la tradizionale Festa del Ringraziamento organizzata dal circolo del Movimento Cristiano Lavoratori e dalla parrocchia locale, giunta quest’anno alla 37esima edizione. Il programma della manifestazione che, si è svolta con la presenza significativa dei lavoratori agricoli, prevedeva un centro di raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie indigenti presenti nella comunità pastorale locale (ogni mese vengono sostenuti circa 40 nuclei famigliari che contano complessivamente circa 130 persone); nella piazza della chiesa si sono radunate le macchine agricole, benedette dopo la celebrazione Eucaristica, presieduta dal parroco Don Andrea Campisi, nel corso della quale sono stati portati all’altare nella processione offertoriale i “prodotti della terra”.

Prima della benedizione dei mezzi agricoli, gli interventi del presidente del circolo Mcl locale, Umberto Morelli, e del sindaco di Gragnano Patrizia Calza. Morelli ha voluto ringraziare la comunità locale, che “nonostante le difficoltà giornaliere non ha mai mancato di sostenere con grande generosità le famiglie indigenti del territorio, a volte con grande riservatezza, ma sempre attenta ai bisogni di chi vive in difficoltà economica”. Dal sindaco Calza un ringraziamento agli organizzatori della manifestazione “che ogni anno offrono la possibilità alla comunità di ringraziare per tutto quello che abbiamo, addirittura per il superfluo, da condividere con chi non ha. Ringraziare la “madre terra” e i suoi frutti abbondanti, una madre a lungo termine dimenticata e bistrattata che oggi richiama attenzione e cura”. Infine Calza ha voluto ringraziare i lavoratori, “per il lavoro quotidiano prezioso per la nostra vita e il nostro sostentamento e la cui disponibilità a svolgere interventi gratuitamente su richiesta dell’amministrazione comunale diventa un importante vantaggio per tutta la nostra comunità”. Una polentata, seppur da asporto, ha chiuso allegramente la giornata.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il vicesindaco di Gossolengo Aldo Abbruzzese, il sindaco di Piozzano Lorenzo Burgazzoli e il comandante dei dell’Unione dei vigili Bassa Val trebbia e Valluretta Paolo Costa.