A Mulino Lentino torna la “Festa dei Mugnai”

L’associazione “La Strada dei Mulini” ripropone, in forma ridotta, la tradizionale “Festa dei Mugnai” al Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone, che nel 2019 aveva spento le 10 candeline.

Domenica 21 novembre, presso il Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone, dalle ore 10 alle 18, sarà possibile degustare il “bataro’, prodotto De.C.O. del comune Alta Val Tidone, l’olio della vallata e le eccellenze enoiche del territorio. Nel caratteristico borgo è in programma inoltre l’esposizione di prodotti gastronomici, artigianato e antiquariato e sarà possibile, per i presenti, visitare l’antico mulino ad acqua. In ottemperanza alla normative Covid vigenti, la manifestazione si terrà all’aperto, mentre per accedere alle attività al chiuso sarà necessario esibire il green pass. Abbinata alla manifestazione, per il primo anno è prevista anche l’escursione “Ogni mulino vuole la sua acqua”, organizzata dalla guida AIGAE Mirna Filippi (per informazioni e prenotazioni 3923267010) con il supporto dell’associazione “Sentiero del Tidone” e che rientra nel circuito “Val Tidone Lentamente”.

La manifestazione viene promossa da sempre dall’AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) ed ha ottenuto il patrocinio del comune Alta Val Tidone. Per informazioni e richieste, consultare il sito dell’associazione “La Strada dei Mulini” (www.mulinodellentino.it), oppure chiamare al numero 3494661152.