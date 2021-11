A Ottone eletta dal consiglio dei ragazzi una giovane sindaco

Al Consiglio Comunale dei ragazzi di Ottone eletto un giovane nuovo sindaco. Si tratta di Alessia Bozzini, studentessa di terza media, attiva e volenterosa: succede a Sarah che, nel frattempo, ha conseguito il diploma di scuola di primo grado ed ha iniziato il nuovo percorso delle superiori.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi, iniziativa già avviata mesi fa dal sindaco Federico Beccia su proposta del Vicesindaco ed Assessore alla cultura Maria Lucia Girometta, si è svolto con la presenza del professore di lettere, dott. Carlo Palermo, grande motivatore e molto amato dagli studenti, e di altri insegnanti. Tante le iniziative già in programma, a partire dall’allestimento, da parte degli studenti, di una mostra in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne; a seguire, sono in programma iniziative tipicamente natalizie. Verranno poi organizzate giornate dedicate alla pulizia del paese, fino alla realizzazione di un mini-documentario sulle bellezze di Ottone, narrato e musicato dagli studenti.

Il Sindaco di Ottone, Federico Beccia, ha ringraziato Alessia augurandole buon lavoro: “I giovani sono il nostro futuro e gli amministratori di domani” – ha sottolineato, confidando che “esperienze come queste possano avvicinarli al mondo della politica e dell’amministrazione”. “L’attenzione dell’amministrazione comunale di Ottone per i giovani studenti e le loro attività è sempre costante ed è sempre crescente l’orgoglio di tutta la comunità nei confronti delle nuove generazioni che vivono nel territorio – ha aggiunto il Vicesindaco, Maria Lucia Girometta -. Attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi, si intende favorire la partecipazione alla vita collettiva del paese, offrire ai ragazzi l’opportunità di conoscere la macchina comunale e quindi renderli protagonisti della vita democratica del territorio tramite il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano”. (nota stampa)