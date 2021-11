A Padova in campo la Gas Sales per ritrovare la vittoria DIRETTA

KIOENE PADOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-0 (in campo)

AGGIORNAMENTI LIVE

Torna subito in campo la Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dal match perso 3-1 a Trento, di scena domenica sera (ore 20 e 30) in trasferta contro la Kioene Padova.

Se i biancorossi sono a caccia di riscatto, lo stesso si può dire dei padroni di casa, sconfitti a Taranto nell’ultimo turno di campionato dopo tre vittorie. I patavini hanno 7 punti in classifica, mentre la formazione emiliana è ferma a 13. Le due squadre si sono sfidate solo 7 volte in Serie A: l’unico successo dei veneti risale all’inizio della passata stagione ed è andato in scena nel match del Girone B per gli Ottavi di Coppa, un 3-1 molto tirato proprio alla Kioene Arena. Tre gli ex nei roster tra cui spicca Stern, lo scorso anno a Padova. Tra i padroni di casa Volpato è a 2 attacchi da quota 1000.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Kioene Padova, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19; Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Toncek Stern a Padova nel 2020/21.