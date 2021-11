“A quando l’annunciata riapertura h24 del pronto soccorso di Castello?”

“L’ospedale della donna è un’iniziativa lodevole cui plaudiamo, ma quando il Pronto Soccorso tornerà operativo H24? La Valtidone merita un presidio in grado di gestire le urgenze H24”. Così Valentina Stragliati, consigliere regionale piacentina della Lega, commenta la riconversione del presidio sanitario.

“Il Pd – afferma – continua a non mantiene le promesse: a luglio mi era stato comunicato dall’Assessore alla Sanitá Raffaele Donini che il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castel San Giovanni sarebbe tornato ad essere operativo 24 ore al giorno entro la fine dell’estate. Lo scorso settembre, a fronte di una nuova interrogazione, l’assessore Donini mi comunicò che le attività sarebbero tornate alla normalità entro la prima metà di ottobre. Siamo a metà novembre e ancora non c’è alcuna data certa circa la riapertura. Gli abitanti della Valtidone da oltre un anno e mezzo sono alle prese con pesanti disagi per la chiusura notturna del Pronto Soccorso e di conseguenza con tempistiche dilatate di intervento sanitario, dal momento che i pazienti devono essere trasportati presso l’ospedale di Piacenza che si trova in forte sofferenza dal momento che i pazienti di Fiorenzuola e Castel San Giovanni sono dirottati lì”.

“Bene quindi – conclude Stragliati – qualsiasi iniziativa che abbia come obiettivo il miglioramento dei servizi ospedalieri ma la priorità resta l’apertura 24 ore su 24 del Pronto Soccorso”.