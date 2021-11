A Sarmato torna il coro di voci bianche per il Natale

Un’iniziativa per far tornare la magia del Natale nelle vie del paese: a Sarmato torna il coro di Natale per bambine, bambini, ragazze e ragazzi delle scuole elementari e medie. L’idea di riprendere l’attività del canto condiviso, già riuscita nel 2019 grazie alla collaborazione tra volontariato e scuola, è nata in collaborazione tra Amministrazione comunale e Spazio Giovani, mossi dalla voglia di tornare a respirare l’atmosfera natalizia pre-covid, pur con tutte le attenzioni del caso. Grazie alla disponibilità del Gruppo Alpini di Sarmato, le prove del coro si svolgeranno sotto al tendone della sede, in uno spazio ampio in cui sarà possibile cantare in sicurezza, mantenendo le giuste distanze.

In programma un’esibizione pubblica nei weekend di dicembre per cui l’Amministrazione sta già programmando le iniziative.

L’invito a partecipare è esteso a studentesse e studenti delle scuole elementari e medie, l’iniziativa è gratuita ma serve confermare la presenza mandando un messaggio al numero 335 1033635, già attivo per il servizio “Sarmato via WhatsApp”. Le prove si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19, e inizieranno proprio il prossimo venerdì 12 novembre. “Ci tengo moltissimo a ringraziare i volontari, senza cui non sarebbe possibile mettere in campo iniziative come questa, Spazio Giovani, una realtà sempre pronta a mettersi in gioco, oltre che il Gruppo Alpini per la disponibilità dello spazio” spiega la sindaca Claudia Ferrari “Per me è un piacere prendere parte a questo progetto, in cui sarò felice di fare musica con le giovani generazioni sarmatesi, per ricreare attraverso le loro voci la magia del Natale”. Appuntamento alla sede del Gruppo Alpini venerdì 12 novembre con le prime canzoni in programma. (nota stampa)