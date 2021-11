A Spazio 4.0 un workshop di scrittura creativa con Valentina Ghelfi

Molti l’hanno vista a gennaio su Rai1 in “Chiara Lubich. L’amore vince tutto”: ma la piacentina Valentina Ghelfi, diplomata al Piccolo Teatro di Milano, non è solo attrice teatrale e cinematografica. Promettente scrittrice, nel luglio 2018 ha pubblicato con la casa editrice Progetto Cultura Los Señores ed io e, due anni dopo, edita da Bertoni, è uscita la sua seconda raccolta poetica Quello che succede dentro. Nel 2021 ha pubblicato con la casa editrice Edity, all’interno della collana di poesia contemporanea diretta da Alessio Arena, Feminae. Nello stesso anno un suo componimento è contenuto nell’antologia Inno all’infinito, Bertoni editore, e le sue poesie accompagnano le opere del fotografo Lorenzo Bensi nel libro Shadows and Light.

A novembre Valentina si ferma a Piacenza: sarà l’occasione per incontrarla a Spazio4.0 come docente, in un Workshop intensivo di scrittura creativa condotto da lei in un’unica giornata, sabato 20 novembre dalle 10 alle 18, aperto a tutte e tutti, dai 16 anni in su. “Una giornata per ricaricare la nostra creatività, acquisire strumenti per poter scrivere in autonomia e celebrare al/alla nostro/a artista interiore”: Valentina Ghelfi definisce così la full immersion. Le abbiamo chiesto cosa aspettarsi dalla giornata: “Un ambiente fertile in cui condividere gli strumenti che uso per scrivere, superare la paura del giudizio e affrontare la vastità della pagina bianca. Un momento di contaminazione in cui lasciarsi ispirare dal lavoro altrui e raccontare il proprio mondo, e una festa, come sempre è l’atto creativo.”

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la docente a ghelfi.valentina@gmail.com – 338.738490.