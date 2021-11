Tutela dei minori e abusi nella chiesa, venerdì il convegno col vescovo

Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi – Il 19 novembre in occasione della Giornata nazionale di preghiera e sensibilizzazione per le vittime e i sopravvissuti di abusi, una giornata di studi organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il Servizio diocesano tutela minori.

«La protezione dei minori e dei vulnerabili nell’esperienza giuridica della Chiesa non è una novità. La Chiesa è ontologicamente rivolta alla cura dei piccoli. Ma l’imperativo evangelico del “Lasciate che i piccoli vengano a me” è rimasto a lungo quasi del tutto sguarnito di apparato giuridico di tutela» afferma la prof.ssa Anna Gianfreda docente di Diritto ecclesiastico e canonico dell’Università Cattolica di Piacenza, tra le promotrici del convegno Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi oggi, che si terrà il prossimo 19 novembre a partire dalle 9, a Piacenza e in diretta streaming. «A partire dagli anni ’90 l’atteggiamento della Chiesa cambia: attraverso l’ascolto della realtà, si passa da un approccio improntato alla mera tutela, come re-azione ai fatti di abuso dopo che sono avvenuti, alla salvaguardia, che accanto alla re-azione si concentra sulla pro-azione in chiave preventiva».

Con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione interdisciplinare e di sensibilizzazione comunitaria sulle azioni di salvaguardia dei minori e dei vulnerabili nella nostra società a partire dagli ambienti ecclesiali, ma non solo, il Servizio diocesano per la tutela dei minori della Diocesi di Piacenza-Bobbio e le cattedre di Diritto ecclesiastico e canonico del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della sede piacentina dell’Università Cattolica hanno organizzato una giornata di studi diretta a giuristi, avvocati, assistenti sociali, educatori, insegnanti, sacerdoti e operatori pastorali che operano con minori e persone vulnerabili, che approfondisca non solo gli strumenti giuridici di salvaguardia dei minori all’interno e all’esterno della Chiesa, ma anche le strategie educative, formative e preventive che devono essere implementate in tutti gli ambienti di vita abitati da minori nella società.

Al Convegno, che sarà introdotto da Sua Eccellenza Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo di Piacenza-Bobbio, interverrà la dott.ssa Linda Ghisoni, sotto-segretario al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che ha offerto un contributo fondamentale nell’ambito dell’Incontro sulla tutela dei minori nella Chiesa tenutosi in Vaticano per il volere di Papa Francesco nel febbraio 2019.

Gli altri relatori, coordinati nella prima sessione dal prof. Antonio Giuseppe Chizzoniti (Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche della sede piacentina dell’Università Cattolica) e nella seconda sessione dalla dott.ssa Chiara Griffini (referente del Servizio diocesano di tutela minori) con sensibilità e competenze differenti, spaziano dal mondo del diritto (una relazione di Anna Gianfreda, sugli strumenti di accountability nell’ordinamento giuridico della Chiesa) e della pastorale (l’intervento di don Gianluca Marchetti, cancelliere vescovile della Diocesi di Bergamo e membro del Consiglio di presidenza del Servizio nazionale di tutela dei minori presso la CEI, sulle buone prassi di salvaguardia dei minori negli ambienti ecclesiali), alle competenze più psicologiche, pedagogiche e sociali (Sonia Ranieri ed Elisabetta Musi, docenti presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro cuore), nonché preventive e di polizia (Elvira d’Amato, già vice Questore aggiunto del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni).

L’evento potrà essere seguito sia in presenza sia on line – live streaming registrandosi presso il portale dell’Ateneo al link seguente: https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000RWP4R