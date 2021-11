Accessibilità e inclusione, lunedì convegno in Cattolica

La facoltà di Scienze della formazione (Dipartimento di Pedagogia) dell’Università Cattolica di Piacenza organizza lunedì 29 novembre un incontro dal titolo “Accessibilità e inclusione – La promozione educativa in uno spazio che cura”, che tratterà delle azioni volte a promuovere comportamenti inclusivi per sostenere sia chi è affetto da disabilità fisiche sia da disabilità cognitive, con il focus rivolto al contesto in cui queste persone si trovano ad abitare e a vivere.

All’appuntamento, che si svolgerà in Sala Piana dalle 8.45 alle 11.30, saranno presenti come relatori Piera Nobili, architetta e presidente del Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità – Cerpa, che interverrà con una relazione dal titolo “Abitare i luoghi con benessere”, Marisa Musaio, docente di Pedagogia generale e sociale, che parlerà di “Caring cities: ripensare gli spazi della città in un’ottica di cura educativa”, Elena Zanfroni, docente di Progettazione delle attività educative integrate, il cui contributo sarà “Costruire contesti per tutti. Il ruolo dell’ambiente come facilitatore di processi inclusivi” e Alessandra Carenzio, docente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, che si concentrerà su “Tecnologie smart: digital divide, dispositivi assistivi e accessibilità web”.