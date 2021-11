Addio a Francesco Cacciatore, una vita a sinistra. Politica in lutto

Ci ha lasciato Francesco Cacciatore, ex vicesindaco di Piacenza, politico stimato e di grande esperienza. Aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco di Piacenza dal 2007 al 2012 nel secondo mandato di Roberto Reggi a Palazzo Mercanti e durante un pezzo dell’amministrazione retta da Paolo Dosi. Apprezzato da tutte le parti politiche, Cacciatore ha incarnato la figura dell’amministratore rigoroso e competente, sempre affezionato all’idea di una sinistra di governo.

Nato nel ’58, Cacciatore nel luglio scorso era andato in pensione dal suo ruolo di dirigente responsabile del Servizio Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti della Provincia di Piacenza.

Cacciatore con Bersani e Speranza a Piacenza

Una lunga militanza a sinistra ha contraddistinto la sua carriera sulla scena politica piacentina: nel 1994 era stato eletto in consiglio comunale nelle fila del Pds a sostegno di Giacomo Vaciago sindaco, poi nel 2002 fu candidato nei Democratici di Sinistra e diventò assessore al bilancio della prima giunta Reggi. Nel 2007 assunse la carica di vicesindaco sempre a fianco di Reggi e nel 2012 si misurò con le primarie per concorrere alla candidatura a primo cittadino col centrosinistra. Fu sconfitto da Paolo Dosi, ma alle elezioni riscosse un grande successo in termini di preferenze e venne chiamato di nuovo in giunta come vice. Fino al rimpasto del gennaio 2014 che ne causò l’estromissione dall’esecutivo insieme ad altri assessori. Successivamente, anche in relazione alle vicende politiche nazionali, Cacciatore decise di abbandonare il Partito Democratico insieme a un gruppo di ex iscritti per dare vita alla sezione piacentina di Articolo Uno, la nuova formazione guidata da Pier Luigi Bersani e da Roberto Speranza, di cui era coordinatore locale. Nelle elezioni del 2018 si era candidato alla Camera per la formazione “Liberi e Uguali”.

Nonostante la malattia che lo aveva colpito, Cacciatore è rimasto attivo fino agli ultimi giorni spendendosi in prima persona nel percorso di Alternativa per Piacenza, la coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni comunali del 2022, tanto da coordinare uno dei gruppi di lavoro.

I FUNERALI MERCOLEDI’ ALLE 15 – La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria “Porta del Cielo” in Strada Gragnana, 19. I funerali si terranno in forma civile sempre nella stessa sede mercoledì 10 novembre alle ore 15.

Ai familiari le condoglianze della redazione di PiacenzaSera.it e della coop sociale Officine Gutenberg.

Il cordoglio della Provincia di Piacenza per la scomparsa di Francesco Cacciatore a lungo dirigente responsabile del Servizio Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti – “Francesco Cacciatore era un dirigente competente, leale e scrupoloso, oltre che una persona stimata e corretta. Un professionista arricchito dall’esperienza amministrativa e politica che gli consentiva di essere, per gli amministratori che lo avevano a fianco come collaboratore, un supporto prezioso e insostituibile. Per me era anche un caro amico, dalle rare qualità di schiettezza e di umanità. La sua prematura scomparsa mi lascia sgomenta e mi addolora profondamente: a nome di tutta l’Amministrazione provinciale rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, e mi stringo agli amici e ai colleghi che l’hanno apprezzato per il suo quotidiano impegno e il suo inconfondibile tratto umano”.

Così il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, ricorda l’ex dirigente responsabile del Servizio Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti Francesco Cacciatore, che è scomparso a 63 anni. “Francesco – aggiunge il presidente Barbieri – era un collaboratore instancabile e un riferimento prezioso, e ha saputo affrontare tutte le sfide della vita con una forza ammirevole, senza mai perdere il sorriso. Ricordo ancora il saluto affettuoso di tutto il Consiglio Provinciale alla fine di luglio, alla vigilia del suo pensionamento.”

“Francesco Cacciatore – commenta il direttore generale, Vittorio Silva – è stato per molti di noi un caro amico, una persona vicina, oltre che un prezioso collega. Lo si legge negli occhi e nei volti che oggi si incrociano nel “Palazzo”: occhi e volti che esprimono, assieme allo sgomento per la prematura scomparsa di un prezioso compagno di lavoro accanto a noi fino a poche settimane fa, la tristezza e il dolore per la perdita di una persona cara. Francesco era apprezzato dai colleghi e dai cittadini sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale: era un riferimento per tanti dipendenti, e la sua porta era sempre aperta per tutti per risolvere un problema o per dare un consiglio. Alla sua famiglia vanno le condoglianze di tutti noi colleghi.”

Il giorno del pensionamento di Cacciatore in Provincia

IL RICORDO DEL SEGRETARIO PD SILVIO BISOTTI – Francesco Cacciatore lascia un grande vuoto. Se ne è andata troppo presto una persona di valore. Competente e con una grande passione per il bene della nostra comunità. Rispettoso delle Istituzioni che ha servito ai massimi livelli. Uomo schietto ma rispettoso e sempre disponibile al confronto. Mi ha fortemente colpito e commosso il suo impegno, sino all’ultimo e nonostante la malattia, per la costruzione di un progetto politico nuovo di rilancio della nostra città. Un abbraccio ai sui cari e un’eredita’ impegnativa da coltivare.

IL RICORDO DI MASSIMO POLLEDRI (LEGA) – “Piango l’uomo, il politico. Un uomo giovale e sempre col sorriso, che affrontava le peripezie della vita con ironia, senza acrimonia per i torti subiti – scrive Massimo Polledri, con lui in Consiglio Comunale -. Un politico estremamente competente, che sapeva prendersi tutte le responsabilità, veramente disponibile al dialogo sempre e con tutti. E dal dialogo si usciva cambiati, perché lo scambio era sincero. Un esempio”.

IL RICORDO DI ALTERNATIVA PER PIACENZA – La comunità politica di “Alternativa per Piacenza-ApP” saluta con profonda commozione Francesco Cacciatore, promotore e animatore della prima ora di un’esperienza che incarna i valori per cui lui si è sempre speso. Francesco lascia un grande vuoto. La sua onestà intellettuale, la competente esperienza, il suo saggio equilibrio accompagnato da una costante disponibilità al confronto, la sua intelligente passione per un impegno politico sempre radicato nei valori della democrazia e della lotta alle diseguaglianze, sono una preziosa eredita’ da onorare. Fino all’ultimo, nonostante la prova della malattia, non ha fatto mancare il suo contributo nel delicato ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro “Ambiente e territorio”. La sua lucida e pacata concretezza è stata la cifra indispensabile per avviare un progetto ambizioso che con ancora maggiore determinazione ApP proseguira’ raccogliendo il suo testimone.

IL CORDOGLIO DEI GIOVANI DEMOCRATICI – “Come Giovani Democratici Piacenza esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Francesco Cacciatore. Promotore fondamentale del gruppo di ApP, dotato di visione politica, passione, capacità di ascolto e dialogo: un esempio da seguire per tutti noi ragazzi”.