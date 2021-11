Addio a Renzo Capra, il manager piacentino storico presidente di Aem Brescia

È morto all’età di 92 anni il manager piacentino Renzo Capra, storico presidente di Asm Brescia, la multiutility che ha guidato per oltre vent’anni. E fu alfiere della fusione (per incorporazione) con la milanese Aem nell’attuale A2A.

Capra era originario a Ponte dell’Olio (Piacenza), nato il 26 settembre 1929. Coniugato, lascia tre figli. Dopo la laurea in Ingegneria Industriale Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano, ha lavorato dal 1956 fino alla fine del 1964 all’Anic Spa e alla Snam Progetti, negli stabilimenti di Ravenna e di Gela.

Nel 1965 è stato assunto dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia come dirigente dei Servizi Energetici; dal 1979 al 1995 è stato Direttore Generale; dal 1995 è presidente dell’Asm Brescia, divenuta Spa nel luglio 1998 e quotata alla Borsa di Milano dal luglio 2002.

Dal 1968 al 1973 ha collaborato al corso di insegnamento “centrali elettriche” del Politecnico di Milano; dal 1973 è passato alla sede staccata di Brescia, fino alla costituzione in Università autonoma.

I funerali sono stati fissati per venerdì 5 novembre alle 9 nella Parrocchiale di Sant’Afra a Brescia. La salma sarà sepolta in forma privata a Folignano di Ponte dell’Olio, paese d’origine del manager scomparso.

Tra le molte manifestazioni di cordoglio, quella del sindaco di Brescia Emilio Del Bono e della giunta di Palazzo Loggia: “Riconosciuto da tutti come manager e professionista attento e competente, Capra è stato positivo protagonista di cambiamenti fondamentali a cui è andata incontro la città di Brescia”, si legge in una nota. “Tutta l’amministrazione esprime grande vicinanza ai familiari e agli amici per l’improvvisa perdita che ha privato Brescia di una figura importante per la nostra comunità. È stato un grande protagonista dei servizi pubblici locali e ha lasciato in eredità alla città un’azienda sana e innovativa, in grado di competere alla pari con multiutility di città come Milano. Capra ha conciliato tutto questo con una forte sensibilità sociale che ha contraddistinto e caratterizzato tutto il suo operato. E’ stato un grande protagonista del Novecento bresciano”