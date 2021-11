Addio Domenico Francesconi, sindaco di Borgonovo dal 2001 al 2011.

Francesconi, 71 anni, è mancato nella serata del 17 novembre nella sua abitazione. Ecco il ricordo del parlamentare di FdI, Tommaso Foti. “Uomo libero, carattere forte, cuore d’oro. La sua elezione a sindaco di Borgonovo rappresentò la prima di una lunga serie di vittorie che portarono il centrodestra ad affermarsi in quella Valtidone che da anni, alle elezioni amministrative, votava per il centro-sinistra – scrive Foti su Facebook -. E’ sempre stato il sindaco di tutti, anche di coloro che non abitavano a Borgonovo ma che a Lui si rivolgevano anche solo per un consiglio. Per nulla amante dei riti della politica, guardava ai fatti e alla concretezza”.

Il cordoglio di Patrizia Barbieri per la scomparsa di Domenico Francesconi

Sindaco di Borgonovo dal 2001 al 2011 e poi consigliere comunale

Anche il presidente della Provincia e sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, si associa al vasto cordoglio suscitato dalla scomparsa a 72 anni di Domenico Francesconi, sindaco di Borgonovo Val Tidone dal 2001 al 2011 e poi consigliere comunale del paese.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Francesconi, amministratore tenace e determinato ma soprattutto amico che ricordo come uomo animato da sincera passione per l’impegno civile a favore della comunità”.

“A nome di tutta l’Amministrazione provinciale e comunale – continua Patrizia Barbieri – rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e mi stringo agli amici e a tutti quanti lo hanno sinceramente apprezzato per la sua umanità, per la sua competenza professionale e per il lungo e importante percorso amministrativo”.

