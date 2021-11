Addio e Emilio Libè, costruttore inesauribile di “ponti fra le generazioni”

“Avere delle idee è bello, realizzare delle idee è meglio” era il suo motto e non si può certo dire che nella sua vita non sia riuscito a metterlo in pratica. Emilio Libè, fondatore degli “Amici del Respighi” e capostipite del gruppo “Gli Stagionati” se n’è andato dopo un vita piena di idee e intuizioni che sono diventate realtà, e che hanno lasciato un segno importante in tante generazioni di piacentini.

Classe ’29, Libè è stato un manager apprezzato del settore farmaceutico con una passione che non ha mai accantonato, quella per la scuola e per la formazione della sua gioventù, così decisiva per raggiungere gli importanti risultati professionali della carriera. Una relazione stabile e proficua tra generazioni diverse e tra mondo del lavoro e scuola che ha trovato compimento nel 1989, quando insieme ad altri ex studenti del “Respighi” Libè fondò l’associazione degli “Amici del liceo“. Sodalizio dal quale derivarono poi tante attività a sostegno dell’istituto, le borse di studio e le iniziative di formazione e scambio legate ai “maiores”, gli ex studenti affermati professionalmente coinvolti nuovamente nella vita della scuola per portare il proprio esempio e contributo ai più giovani.

“Era una persona di grande generosità – ricorda Ippolito Negri, oggi presidente dell’associazione “Amici del liceo”- con una visione romantica. La sua intuizione di mettere in relazione le generazioni è stata fondamentale, insieme alle altre innumerevoli iniziative di cui è stato instancabile promotore”.

L’idea di costruire un ponte tra le generazioni, per trasmettere i saperi e dare stabilità a uno scambio proficuo e fertile ha avuto anche un’altra importante realizzazione, la fondazione nel 2000 del gruppo de “Gli Stagionati“: “arzilli settanta-ottantenni, provenienti da esperienze lavorative e di vita le più disparate – come si legge nella presentazione – ma legati da amicizia e mossi dallo stesso entusiasmo e dalla convinzione di aver ancora molte cose da dire, soprattutto ai giovani”. Con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il loro passato (giochi, mestieri, dialetto, ecc.), per non dimenticare.

“Da quelle prime esperienze coi giovani – ricorda Loredana Mosti, coordinatrice del gruppo – Emilio Libè ha dato un contributo fondamentale per allargare le attività formative e incrementare le scuole coinvolte, per costruire quel bellissimo ponte tra le generazioni”. Non solo per rievocare il passato ma per costruire un futuro migliore.

“Emilio Libè si spese anche per la creazione degli amici del Romagnosi, – prosegue – altra scuola importante nella sua vita, visto che era la sede del liceo che frequentò da studente. E poi portò nelle aule tante materie insolite che oggi sono diventate fondamentali, come i cicli sull’educazione alla salute con tanti medici chiamati a incontrare gli studenti”.