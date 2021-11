“AggregaMenti”, ritornano a San Giorgio le iniziative per i giovani

Dopo il successo, nei mesi estivi, del progetto “AggregaMenti”, le iniziative per i giovani nati dal 2003

al 2007 di San Giorgio Piacentino ritornano – a partire dal 12 novembre – con tante novità, un nuovo hastag

(#ScoprireGustarePensare: tre verbi che richiamano, nelle iniziali, la denominazione del Comune e, nel

contenuto, le esperienze che i ragazzi intraprenderanno nel progetto) e un logo rinnovato negli elementi

essenziali: le piccole sfere colorate, ma indefinite, del logo estivo, grazie allo sviluppo e al proseguimento del

progetto nei prossimi mesi, possono ora prendere una forma più definita simboleggiando come i ragazzi

hanno potuto aggregarsi e tornare a socializzare.

Le attività, organizzate dal Comune in collaborazione con Associazione La Ricerca, si svilupperanno con un appuntamento settimanale (venerdì o sabato pomeriggio, a rotazione) da novembre 2021 (primo appuntamento il 12) fino a maggio 2022 e prevedono esperienze diversificate: si va dalla pizzata in compagnia alle gite fuori Comune per scoprire i tesori della provincia, passando per appuntamenti culturali, formativi e sempre divertenti. “L’Amministrazione comunale di San Giorgio – si legge in una nota – ha voluto fortemente investire per continuare il progetto “Aggregamenti” al fine di offrire delle concrete occasioni di socializzazione per i giovani e auspica un ampio coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 novembre con le seguenti modalità: invio del modulo tramite mail a segreteria@comune.sangiorgiopiacentino.pc.it; consegna a mani del modulo all’Ufficio Segreteria del Comune; consegna del modulo direttamente al primo incontro del 12 novembre.

IL PROGRAMMA