Agricoltura e ricerca insieme per combattere il ragnetto rosso, nel 2022 chiusura del progetto a tutela del pomodoro

Agricoltura e ricerca insieme per combattere il ragnetto rosso, nella primavera del 2022 chiusura del progetto a tutela del pomodoro.

All’albergo Roma di Piacenza si è tenuta la prima anticipazione del progetto Goi (gruppo operativo per l’innovazione) Idra, mirato a combattere l’acaro che minaccia la produzione del pomodoro da industria. Un percorso iniziato alla fine del 2019, condizionato nello sviluppo ma non nell’efficacia dal covid, come è stato ricordato dai proponenti, il consorzio agrario Terrepadane (ente capofila), l’organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da Industria del Nord Italia, l’università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, l’Op Ainpo, il centro di formazione Tadini.

Dante Pattini, direttore del consorzio Terrepadane, ha sottolineato “l’importanza di questo progetto, al quale abbiamo aderito immediatamente perché il ragnetto rosso rappresenta un problema molto sentito, tutta la filiera del pomodoro ha perdite molto consistenti, ed è necessario adottare dei correttivi per ridurre le infestazioni”.

“Dobbiamo ringraziare Terrepadane e il centro Tadini per l’impegno che stanno mettendo in questo progetto – interviene Tiberio Rabboni, presidente OI – consentendo di mettere in campo nuove risorse per migliorare e sviluppare le azioni a contrasto di questo acaro così minaccioso. L’aspettativa del mondo agricolo è molto alta, perché alta fu preoccupazione nel 2018, quando ci si rese conto solo di aver avuto un danno consistente, ma anche di non avere difese adeguate disponibili, causando una situazione di vera emergenza. Ci siamo attivati, costruendo esperienze nuove e nuove iniziative”.

Maria Chiara Cavallo, segretario OI, è entrata nel merito del progetto, che ha un valore economico di 250mila euro, di cui 180mila finanziati dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del piano di sviluppo rurale. “Sono stati somministrati 100 questionari ad altrettante aziende, per definire l’inquadramento di contesto e trovare correlazioni tra infestazioni e la gestione agronomica delle aziende – spiega -. Dati poi consegnati all’università, analizzati per proporre una nuova linea guida. In aziende agricole partner del progetto sono stati poi eseguite delle prove in campo, in modo da confrontare subito l’efficacia dell’applicazione di queste linee guida. Come facilitatore di filiera abbiamo collaborato con il centro Tadini, anche il covid ha cambiato le carte in tavola. Avevamo in programma dei viaggi di approfondimento, ma riusciremo comunque a confrontarci con il distretto produttivo del Portogallo, alle prese con lo stesso nostro problema”. L’attività di comunicazione degli esiti del progetto sarà affidata a Daniele di Domenico di Kairos.

Emanuele Mazzoni, dell’università Cattolica di Piacenza, ha ripercorso come si è sviluppata la fase di ricerca: monitorando la presenza del ragnetto sul territorio, raccogliendo e classificando le diverse tipologie trovate e valutando la resistenza dei fitofarmaci.

Il covid ha inciso anche sull’attività di formazione, ricorda Paolo Sckokai, presidente del Centro Tadini. “Si è svolta a distanza, una modalità però che è risultata gradita agli agricoltori – osserva -, quindi è una proposta che proporremo ancora. Devo ringraziare Luca Quintavalla, che ha coordinato questa attività, così come Maria Chiara Cavallo. Questa avventura si è conclusa in modo molto positivo, spero possano esserci altre opportunità di collaborazione”.

Le conclusioni sono state affidate a Marco Crotti, presidente di Terrepadane. “Quando il progetto è partito, eravamo in fortissima emergenza – ricorda -, come Consorzio avevamo il dovere di impegnarci per combattere questa battaglia. Terrepadane sta lavorando anche su altri progetti, in collaborazione con l’università Cattolica, ad esempio sui biostimolanti. Per quanto riguarda la vite, stiamo predisponendo una app per il monitoraggio della salute dei vigneti”. Innovazione al servizio della tradizione, per tutelare lo sviluppo del territorio.