Al Ferriere Trail Festival il primo “ultra” da 101 km della provincia. Aperte le iscrizioni

Ferriere Trail Festival, il 27 novembre aprono le iscrizioni! Segnatevi le date: 30 aprile e primo maggio 2022. Sono i giorni della quinta edizione del Ferriere Trail Festival che Piacenza Natural Sport, la Pro Loco di Ferriere e Trail Valley stanno organizzando con grande entusiasmo dopo il successo dell’edizione 2021, caratterizzata dal record di iscritti.

I percorsi

Sono ben 4 i percorsi che si potranno affrontare nel selvaggio e spettacolare territorio della Val Nure, nell’Appennino Emiliano, al confine con la Liguria: tutti i percorsi faranno capo a Ferriere (Piacenza), il comune più esteso della provincia di Piacenza, e meta turistica da visitare in tutte le stagioni.

La grande novità 2022 sarà il Three Valley Grand Tour, un percorso di ben 101 km e 6.000 m di dislivello positivo e negativo. Si tratta del primo Ultra Trail completamente in provincia di Piacenza, fatta eccezione per uno sconfinamento di circa 4 km nel Comune di Santo Stefano d’Aveto in Liguria. Il tracciato interessa 4 Comuni: Ferriere, Santo Stefano D’Aveto (GE), Cerignale, Corte Brugnatella. Il percorso è stato studiato in modo tale che siano previsti passaggi su tutte le cime più alte del territorio: saranno ben sette le cime oltre i 1300 mt.

I finishers del TVGT otterranno 5 punti ITRA (International Trail Running Association).

Confermatissime le altre distanze, a partire dal Ferriere Classic Ring, 54 km con 3.100 m di dislivello positivo e negativo: anche su questo percorso, interamente all’interno del Comune di Ferriere, tranne un breve sconfinamento a Santo Stefano d’Aveto, si toccheranno sette cime oltre i 1.300 m. Questo percorso assegnerà 3 punti ITRA

Le altre due gare in programma sono la Carevolo Trail Race, 31 km per 1.600 m D+- e 2 punti ITRA, e la Panoramic Trail Race, 20 km e 900 m D+-.

Tutte le gare partiranno il 30 aprile: il 1^ maggio arriveranno gli ultimi atleti del TVGT.

Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Le iscrizioni si apriranno il 27 novembre: sul sito www.ferrieretrailfestival.it sono disponibili le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di iscrizione.

Come è andata nel 2021

L’ultima edizione del FTF, caratterizzata dal record di iscritti, 300, ha visto le vittorie di; Donatello Rota (GS Orobie) e Agnese Valz Gen (La Vetta Running) nel Ferriere Classic Ring 54 km; di Alex Baldaccini (GS Orobie) e della moldava Galina Teaca (ATL. Viadana) nel Carevolo Trail Race 31 km; di Thomas Gusmeo (GSA Cometa) e di Chiara Lelli nel Panoramic Trail Race di 20 km.

Ivo Casorati