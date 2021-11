Al Municipale torna Emma Dante con lo spettacolo ‘Misericordia’

Con il ritorno di Emma Dante al Teatro Municipale di Piacenza si inaugura il cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa 2021/2022 con la direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. L’appuntamento, molto atteso, è per lunedì 22 novembre alle ore 21 con lo spettacolo “Misericordia”, scritto e diretto dalla Dante e interpretato da Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi e Simone Zambelli. Una favola contemporanea che racconta la fragilità delle donne e la loro disperata e sconfinata solitudine. Uno spettacolo con cui Emma Dante ha rinnovato la collaborazione artistica con il Piccolo Teatro.

Il testo racconta la storia di Anna, Nuzza e Bettina, che lavorano a maglia di giorno e si vendono la notte, e del povero orfano menomato che vive con loro, Arturo. Nonostante il degrado e lo squallore, le tre donne lo crescono come se fosse figlio loro. La presenza di creazioni di Emma Dante a Piacenza è legata da sempre a Teatro Gioco Vita. Il primo spettacolo andato in scena al Teatro Municipale è stato nel dicembre 2014 “Le sorelle Macaluso”, ma negli anni precedenti abbiamo visto al Teatro Filodrammatici “Carnezzeria” (dicembre 2003), “Michelle di Sant’Oliva” (marzo 2006) e “Il festino” (gennaio 2008). «Tre prostitute e un ragazzo menomato vivono in un monovano lercio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo, è un picciutteddu ipercinetico. Ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e sogna di suonare la grancassa. La madre di Arturo si chiamava Lucia, era secca come un’acciuga e teneva sempre accesa una radiolina. La casa era china ‘i musica e Lucia abballava p’i masculi! Soprattutto per un falegname che si presentava a casa tutti i giovedi. L’uomo era proprietario di una segheria dove si fabbricano cassette della frutta, guadagnava bene ma se ne andava in giro con un berretto di lana e i guanti bucati. Lo chiamavano “Geppetto”. Alzava le mani. Dalle legnate del padre nasce Arturo e Lucia muore due ore dopo averlo dato alla luce. Nonostante l’inferno di un degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina se lo crescono come se fosse figlio loro. Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino».

Biglietti

Platea € 30 (intero) 28 (convenzioni) 26 (ridotto)

Posto Palco € 28 (intero) 26 (convenzioni) 24 (ridotto)

Ingresso Palchi € 17 (intero) 16 (convenzioni) 15 (ridotto)

Galleria numerata € 23 (intero) 22 (convenzioni) 21 (ridotto)

Loggione numerato € 14 (intero) 13 (convenzioni) 12 (ridotto)

Studenti € 13 (posto in Galleria)

Biglietteria – TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza (dal martedì al venerdì ore 10-16, sabato ore 10-13), tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it. Prevendita online (solo biglietti interi): https://www.vivaticket.com/. Il biglietto ridotto si applica agli under 25 e agli over 65, per l’elenco delle convenzioni in vigore per la stagione 2021/2022 si rimanda al sito www.teatrogiocovita.it. Per il pagamento dei biglietti sono utilizzabili i voucher. Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale. La direzione si riserva di apportare al programma le modifiche determinate da cause di forza maggiore. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni vigenti in termini di misure di sicurezza.

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it