Alluvioni, a Piacenza 9mila persone esposte a “rischio elevato”

Alluvioni, a Piacenza sono 9mila le persone esposte a “rischio elevato”. È quanto emerge dal Rapporto Ispra sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati, presentato oggi, 16 novembre, e disponibile sul sito dell’Istituto.

Ispra identifica le aree potenzialmente allagabili in relazione a tre scenari di pericolosità-probabilità: bassa, media ed elevata. In questo senso, il rapporto illustra come per lo scenario di pericolosità elevata, sono la Calabria con il 17,1% del territorio regionale e l’Emilia Romagna con l’11,6%, le Regioni con le maggiori percentuali di territorio potenzialmente allagabile. Un numero quasi doppio rispetto alla media nazionale, che si attesta sul 5,4%.

Non solo il territorio: nella suo articolato dossier, per ogni scenario di pericolosità possibile – alto, medio, basso – Ispra analizza anche la percentuale di rischio di beni culturali e popolazione potenzialmente esposta ai danni portati dalle alluvioni.

Il focus si stringe anche al dettaglio territoriale. Nella provincia di Piacenza la percentuale di aree allagabili in uno scenario ad alta pericolosità è del 7,1%, sotto quindi la media regionale; un dato che sale al 23,3% e al 24,9%, rispettivamente per gli scenari a media e bassa pericolosità.

Cifre diverse emergono se si indaga la popolazione esposta al rischio alluvioni a livello provinciale: per lo scenario di pericolosità alta, la percentuale di popolazione piacentina a rischio è del 3,2% (in termini assoluti 9mila persone); mentre per quello medio sale al 50,3% (143mila persone) e per quello basso al 54,2% (154mila persone). Numeri comunque tendenzialmente inferiori rispetto alle altre province della Regione: per quanto riguarda lo scenario di alta pericolosità, infatti, solo Reggio Emilia (1,6%) e Modena (3,1%) hanno una percentuale di popolazione esposta inferiore; per quello medio Parma (39,1%) e Rimini (49,6%) e per quello basso solo Rimini (50%).

Per quanto riguarda i beni culturali esposti al rischio su scala provinciale, su 2122 censiti, sono 80 quelli nello scenario di alta pericolosità, ben 1087 in quello di media e 1193 nella situazione di minore pericolosità.

“Nel più vasto ambito del dissesto idrogeologico – il commento ai dati di Ispra -, la gestione e la mitigazione del rischio di alluvioni sono senza dubbio le componenti più rilevanti considerata l’estensione dei territori soggetti a pericolosità da inondazione e per gli impatti che gli eventi alluvionali sono in grado di causare a beni e persone segnando, anche drammaticamente, il nostro Paese. Il Rapporto dell’Ispra fornisce un quadro aggiornato al 2020 delle conoscenze riguardanti le condizioni di pericolosità e di rischio di alluvione in Italia. Partendo dal contesto normativo di riferimento europeo e nazionale e dagli adempimenti derivanti, sono descritte le attività che nel corso di due sessenni (i cosiddetti “cicli di gestione” previsti dalla normativa per la revisione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni e dei relativi strumenti conoscitivi) le Autorità Competenti (Autorità di Bacino Distrettuali, Regioni, Province autonome, MiTE, ISPRA, DPC) hanno svolto e svolgono ai fini dell’implementazione della Direttiva Alluvioni e i risultati che ne sono conseguiti. Oltre che alla scala nazionale, il quadro conoscitivo fornito nel Rapporto è dettagliato rispetto ai diversi livelli amministrativi e alla scala di Distretto Idrografico e di Unità di Gestione, gli ambiti territoriali di riferimento della pianificazione di bacino”.