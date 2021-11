Alseno, la sala consiliare intitolata al sottotenente della Guardia di Finanza Silvio Novembre

La sala consiliare di Alseno (Piacenza) intitolata al sottotenente della Guardia di Finanza Silvio Novembre.

“Splendido esempio di integrità e rettitudine – evidenziano le Fiamme Gialle di Piacenza in una nota -, Silvio Novembre, nato ad Alseno (PC) il 12 luglio 1934 e deceduto a Milano il 28 settembre 2019, ha interpretato al meglio i valori fondanti del Corpo, quali l’onestà, la tenacia e l’instancabile ricerca della legalità, onorando l’immagine della Guardia di Finanza e dando lustro alla comunità di origine. Specializzatosi in materie tributarie, Silvio Novembre si è contraddistinto, per il suo valoroso contributo, in diverse importanti indagini. Tra queste, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ha lavorato in prima linea nell’inchiesta sul crack finanziario della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, operando a stretto contatto con l’Avvocato Giovanni Ambrosoli. Le loro investigazioni svelarono i rapporti tra Michele Sindona, poi condannato all’ergastolo, e la mafia siciliana”.

La cerimonia di intitolazione della sala consiliare, si terrà martedì 16 novembre alle 11, presso la sede del Municipio del Comune di Alseno. Saranno presenti il Comandante Generale della Guardia di Finanza-Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, il prefetto di Piacenza Daniela Lupo, le massime autorità civili e militari e tutta la linea gerarchica territoriale. Madrina della cerimonia sarà la figlia di Silvio Novembre, Isabella.