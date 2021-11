Alternativa per Piacenza fa squadra anche in consiglio comunale “Centro sinistra unito come voleva Cacciatore”

Nel giorno della scomparsa a soli 63 anni di Francesco Cacciatore, il mondo del centro sinistra piacentino si stringe non solo nel cordoglio, ma anche con un atto politico dal forte valore simbolico e pratico. “Già a partire da oggi, infatti, i consiglieri comunali appartenenti a Pd, M5S, Piacenza in Comune, Piacenza del Futuro e Piacenza Più, aggiungeranno alla denominazione classica del partito l’acronimo ApP, ovvero Alternativa per Piacenza, il laboratorio progressista che da alcuni mesi unisce società civile e politica nella definizione del candidato sindaco da opporre a Patrizia Barbieri alle elezioni comunali del 2022 – ha spiegato, in un incontro con la stampa, nella mattinata dell’8 novembre Luigi Rabuffi di “Piacenza in Comune”, uno dei consiglieri che partecipa alla coalizione allargata di centro sinistra. Con lui, ad annunciare la decisione, c’erano Sergio Dagnino del Movimento 5 Stelle, Stefano Cugini e Christian Fiazza (Partito Democratico) e Samuele Raggi (Piacenza del Futuro).

“Dopo la notizia della morte di Francesco (Cacciatore, ndr) – ha affermato Cugini -, abbiamo riflettuto se fosse il caso di rimandare la conferenza, ma considerata la sua assiduità e impegno nel partecipare ai tavoli di Alternativa per Piacenza abbiamo deciso di farla comunque, perché questo sarebbe stato il suo volere. Le nostre parole chiave sono fiducia e credibilità – ha aggiunto -: per arrivare a questi elementi ci siamo dati del tempo, per lavorare bene e conoscerci meglio. Con la decisione di aggiungere la sigla ApP ai nomi dei vari gruppi consiliari che vi aderiscono, sigilliamo una scelta irreversibile. Questa comunicazione arriva prima del nominativo del candidato in competizione a Patrizia Barbieri, forti dei contenuti che ci siamo dati in questi mesi. Non siamo un cartello elettorale, il nostro è un percorso di gestazione serio: lo potremmo definire il “piano nostrano” del Pnrr, a cui partecipano tanti piacentini che hanno voglia di mettersi in gioco, delusi ed esterrefatti dal mandato Barbieri. Il percorso è quello giusto e lo portiamo avanti col massimo impegno”.

Insomma, il centro sinistra pare davvero remare unito verso l’appuntamento elettorale più importante per la nostra provincia. “Quello di oggi è un atto formale, ma importante – ha detto Samuele Raggi -, testimonianza di una ritrovata unità, sui contenuti e su quella che sarà la scelta della nostra candidata o candidato. Consapevoli del fallimento di questa amministrazione, lavoriamo insieme sullo stesso treno per tornare al governo di Piacenza”. Secondo quanto trapelato dall’incontro, il nome del candidato sindaco uscirà dal tavolo di Alternativa per Piacenza entro dicembre. “Sarà come l’allenatore di una squadra di campioni – ha commentato Dagnino con una metafora sportiva -. Ciò che è importante è infatti il collettivo, che deve essere unito e sul pezzo. Il fatto che il centro sinistra finalmente sia così concorde nel cambiare la città lo si deve anche a Francesco Cacciatore, che su questo obiettivo ha lavorato e lavorava con serietà e convinzione: mi piace pensare che uno dei suoi desideri politici abbia trovato la giusta strada”.