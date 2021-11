Amici della Lirica, un pomeriggio musicale dedicato al tenore Flaviano Labò

Nel 2021 il carnet dell’Associazione Amici della Lirica è stato molto ricco. La passione per la musica e per il melodramma, che anima da sempre il sodalizio, è stato lo stimolo, appena concluso il lockdown, per organizzare un susseguirsi di eventi: il concerto “Sulle ali del canto” nel chiostro della Scalabriniane, i tre pomeriggi al Teatro San Matteo dal titolo “Aspettando il Farnese” , i due appuntamenti all’interno della kermesse di Estate Farnese il primo “Incanto in musica” Gospel, soul e pop con il coro InControCanto ed Antonella Ruggiero ed il secondo “Il tenore: eroe o vittima?…e ricomincia il canto” dedicato a Caruso, Di Stefano, Corelli e Poggi.

Nuovo appuntamento, sabato 13 novembre alle ore 17.30 presso la sala dei Teatini (via Scalabrini, 9 a Piacenza), con un pomeriggio musicale dedicato al tenore piacentino Flaviano Labò in occasione della ricorrenza dei trent’anni dalla scomparsa avvenuta il 13 febbraio 1991. Il titolo dell’evento è “Ricordo di Flaviano Labò – il tenore che cantava con l’anima”. Protagonisti saranno il soprano Valentina Boi ed il tenore Vincenzo Costanzo accompagnati al pianoforte dal Maestro Elio Scaravella.Presenta lo spettacolo Silvia Casagrande. L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al 333/5320655 oppure via mail a amiciliricapiacenza@libero.it e nel rispetto delle normative anti Covid (mascherina e green pass).