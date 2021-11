Ancora in aumento i contagi, in sette giorni + 31,4 %. Cinque classi in quarantena

E’ ancora in salita, rispetto alla settimana precedente, il numero dei positivi a Piacenza con un più 31,4 %. Il numero dei casi si a 134 casi rispetto ai 102 di sette giorni prima. E’ quanto riporta l’ultimo report settimanale (1-7 novembre) diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio.

47 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Il trend in aumento accomuna Piacenza e la Lombardia, dove la variazione è del 28,3%. La media regionale, che la scorsa settimana era stata di +120,4%, negli ultimi sette giorni si attesta su un meno 20,7%. In Italia si registra un meno 1,0 %. Il numero dei nuovi positivi è di 47 su 100mila abitanti a Piacenza, 59 in Emilia Romagna, 56 in Italia. Cresce anche la percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi eseguiti, che passa da 1,0% a 1,4%. I nuovi positivi sono ormai spalmati su tutte le classi d’età, pur con una prevalenza per la fascia 0-17 e dai 41 anni in poi.

QUARANTENA – Le persone complessivamente in quarantena o isolamento sono in aumento e passano da 499 a 602: 229 sono positive, 373 sono contatti stretti o rientri da zone a rischio.

USCA – Stabile invece il numero di richieste giornaliere alla centrale Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) che passano dalle 174 della settimana scorsa a 176 di questa.

SCUOLA – Per quanto riguarda il monitoraggio delle scuole, sono 9 i nuovi casi positivi relativi agli studenti, suddivisi in 6 classi. In questa settimana si registrano tre contagi interni. Le nuove classi in quarantena nella settimana sono 5, lo stesso numero di classi risultava in quarantena attiva il 7 novembre.

OSPEDALE – In ospedale, gli accessi al Pronto Soccorso di pazienti sono mediamente 3 al giorno, mentre i ricoveri al 7 novembre erano 31 (con una media settimanale di 30). Le persone ricoverate per Covid in Terapia intensiva sono cinque. In settimana si sono registrati due decessi.