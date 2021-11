Prosegue all’insegna del tempo variabile la settimana nel piacentino. Mercoledì 17 novembre cielo nuvoloso per tutta la giornata, con deboli piogge in pianura e sui rilievi. Molte nubi anche giovedì 18, anche se non sono previste precipitazioni. Le temperature in pianure saranno comprese tra 8 e 12 gradi.

“L’espansione di un campo di alta pressione – le previsioni di Arpae per i giorni successivi – porterà tra venerdì e domenica al ritorno di condizioni di stabilità, anche se con tendenza ad una progressiva intensificazione delle nebbie in pianura. Le temperature subiranno un aumento durante il giorno, salvo nelle aree con persistenza delle nebbie ed una diminuzione nelle ore notturne e del primo mattino. Lunedì correnti più umide dai quadranti meridionali porteranno probabilmente ad aumento della nuvolosità, con possibilità di deboli e sporadiche piogge ed un aumento delle temperature”.