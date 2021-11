Anziano investito in via Stradella, auto fuori strada in via Gorra

Doppio incidente nel tardo pomeriggio del 24 novembre a Piacenza. In via Stradella un anziano è stato investito da una vettura: l’uomo, di 83 anni, ha riportato un serio trauma cranico ed è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa, sul posto insieme all’automedica del 118. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.

In via Gorra, nei pressi dell’incrocio con via Manfredi, un uomo alla guida di un’auto, per cause in corso di accertamento, ha invece perso il controllo della vettura finendo contro un dissuasore del traffico: soccorso dai sanitari della Croce Bianca e dall’automedica del 118, è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.