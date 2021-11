Area “ex Acna”, la bonifica sarà finanziata coi soldi del Pnrr

C’è anche l’area dello stabilimento “ex Acna” di Piacenza nell’elenco dei “siti orfani” che saranno finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con la denominazione “siti orfani” si intende – secondo quanto indica il Decreto Ministeriale 269 del 29 dicembre 2020 – aree potenzialmente contaminate per le quali il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede a tutti gli adempimenti normativi previsti. In tutti questi casi l’onere degli interventi sostitutivi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è in carico alla pubblica amministrazione.

Sono complessivamente 33 i siti in Regione che, secondo il decreto 222 del 22 novembre 2021, potranno così usufruire dei fondi stanziati dal Pnrr. Il Ministero della Transizione ecologica ha infatti approvato l’elenco degli oltre 260 “siti orfani” sul territorio nazionale, individuati dalle Regioni, che saranno riqualificati grazie a un investimento di oltre 5 miliardi di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il decreto consentirà per 33 siti contaminati presenti in Emilia Romagna l’avvio delle fasi di bonifica attese da diversi anni, disinnescando una potenziale fonte di pericolo per l’ambiente e alleggerendo le amministrazioni locali di un onere particolarmente gravoso soprattutto per le piccole comunità. Grazie alle risorse del Pnrr potrebbe presto sbloccarsi la bonifica e la riqualificazione di un’area da 36mila 505 metri quadrati: una vicenda infinita che mantiene inquinata e inutilizzata una vasta superficie tra le mura e la città, alle porte del centro storico: risale al 2002 infatti la prima autorizzazione data dal Comune per realizzare gli interventi di bonifica sull’area, successivamente sono intervenuti contenziosi giudiziari e altri problemi con la proprietà che ne hanno impedito qualsiasi intervento.