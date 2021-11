Asfaltature a Pontenure, conclusi i lavori per 86mila euro

Sono stati ultimati i lavori di asfaltatura delle strade del territorio comunale di Pontenure. In particolare, il rifacimento del manto stradale ha riguardato alcune vie del centro del paese: via Bologna, via Mazzini, le laterali di Piazza Matteotti, via Marzabotto, via Pertini, via Pio La Torre, nonché via Gemona a Valconasso e alcuni tratti della strada che conduce alla frazione di Muradello. Si è anche provveduto al rifacimento di un tratto di strada compreso tra il centro di Montanaro e il Ponte sul Riglio, fino al confine territoriale con il comune di Carpaneto Piacentino. Un considerevole intervento ha poi riguardato la tangenziale di Pontenure, nello specifico nella zona della grande rotatoria del polo logistico. Complessivamente i lavori sono costati oltre 86mila euro.

«L’importante intervento era stato pianificato lo scorso anno – spiega il sindaco Manola Gruppi – investendo nella sicurezza e nella riqualificazione del paese. Nel corso dei lavori è stata data attenzione anche alla zona logistica, intervenendo in modo puntuale sull’area dell’isola spartitraffico della tangenziale. Gli utenti della strada avranno così una viabilità in sicurezza e adeguata alle esigenze del territorio. Da qui, l’Amministrazione Comunale sta predisponendo il programma di asfaltature che saranno realizzate nel corso del prossimo anno».