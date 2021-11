Assalto terza dose: in tilt fascicolo sanitario e call center

Assalto alla terza dose del vaccino covid. A partire da oggi, lunedì 22 novembre, sono state aperte le agende per le prenotazioni del booster a chi abbia già compiuto 40 anni ed abbia già completato il ciclo vaccinale da 6 mesi. La nuova fase della campagna vaccinale è stata così estesa a una consistente fascia della popolazione, che si è subito attivata per potervi aderire a giudicare dall’intasamento dei diversi sistemi di prenotazione attivati dalla Regione Emilia Romagna di concerto con l’Ausl di Piacenza. I numeri del call center risultano essere irrangiungibili e anche la prenotazione tramite fascicolo sanitario è risultata essere non disponibile. Sono attese novità, in settimana, circa la riapertura delle prenotazioni in farmacia, opzione che sicuramente renderà più semplice gestire la somministrazione della terza dose.

L’Ausl di Piacenza, tramite il direttore generale di Piacenza, Luca Baldino, ha invitato la popolazione ad aderire anche a questo step della campagna vaccinale, evitando però di sovraccaricare i servizi se non sono ancora trascorsi i 6 mesi dalla conclusione del primo ciclo vaccinale.