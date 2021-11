Ridimensionamento sede Ikea a Piacenza, l’assemblea dei lavoratori ha proclamato lo stato di agitazione. Nella giornata di oggi, 19 novembre, si sono tenute in parallelo le assemblee dei dipendenti della multinazionale svedese, sia di quelli in appalto alla cooperativa piacentina San Martino, come annunciato nei giorni scorsi dai sindacati confederali rappresentati da Massimo Tarenchi, Filt Cgil, Salvatore Buono, Fit Cisl, e Stella Vannucci, Uil Trasporti Emilia.

Nei giorni scorsi è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia del ridimensionamento di uno dei due stabilimenti presenti nel polo logistico. Nonostante Ikea abbia subito ribadito la strategicità dell’insediamento piacentino, questo cambio di attività porterà all’interruzione del rapporto di lavoro per 120 persone a tempo determinato in forze alla coop San Martino, con ricadute negative anche sul personale diretto.

“I lavoratori si sono espressi a favore della proclamazione dello stato di agitazione – dice Stella Vannucci di Uil – che comporta lo stop agli strordinari. L’adesione alle assemblee è stata alta, ed è stata espressa preoccupazione rispetto alla vertenza. Ora attendiamo la sua evoluzione: all’inizio di dicembre abbiamo in programma incontri sia con Ikea che con San Martino. Per il momento i lavoratori si sono espressi per lo stato di agitazione, ma gli strumenti che possiamo mettere in campo sono anche altri. Il prossimo passo è lo sciopero”.