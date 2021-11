Assigeco ospita Casale al PalaBanca: aperta la vendita dei biglietti

Archiviare Pistoia e riprendere il cammino prendendo energia dalla quarta gara casalinga al “PalaBanca” è l’intenzione dell’UCC Assigeco Piacenza che domenica 7 novembre attende la visita della Novipiù Casale Monferrato, sesta di andata della regular season del campionato di serie A2 Old Wild West A2 2021/2022 (palla a due alle 18).

“Seguendo strettamente le regole e le autorizzazioni emanate dalla Pubblica Autorità e da FIP e LNP – si legge in una nota del club -, nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, l’Assigeco deve limitare gli ingressi al “PalaBanca” e può mettere in vendita un massimo di 1.600 biglietti (pari al 60% della capienza totale del palazzetto) al fine di rispettare le norme previste per il distanziamento”.

La vendita dei tagliandi per la partita di domenica con la Novipiù Casale Monferrato – specifica la società – è organizzata per tutti gli interessati esclusivamente online sul sito “vivaticket.com”, previa veloce e semplice registrazione: i prezzi dei biglietti (comprensivi del costo della prevendita) sono i seguenti:

– TRIBUNA GOTICO: Intero Euro 15 (Ridotto Euro 12)

– CURVA LUPI e S.ANTONINO: Intero Euro 10 (ridotto Euro 8)

– CURVA BOVO (OSPITI): Intero Euro 10 (ridotto Euro 8)

* RIDOTTO: DONNE / OVER 65 / RAGAZZI TRA 12 e 18 ANNI

* GLI UNDER 12 entrano GRATIS – ma solo su prenotazione inviata a info@assigecobasket.it

La biglietteria rimarrà quindi chiusa: eventuali richieste di maggiori informazioni possono essere indirizzate a info@assigecobasket.it o telefonando alla segreteria Assigeco al numero 0377- 34668.

“Per potersi godere lo spettacolo nel modo migliore e più appassionante – aggiunge la società piacentina -, ai tifosi Assigeco viene dedicata la parte di biglietti per la “Tribuna Gotico” e la “Tribuna Lupi e Sant. Antonino”, mentre ai tifosi della Novipiù Casale Monferrato è consigliata la “Tribuna Bovo” (settore ospiti)”.

L’Assigeco ricorda “a tutti gli appassionati che per accedere al “PalaBanca”, per via delle disposizioni delle autorità, è altresì obbligatorio possedere i seguenti requisiti (in alternativa fra di loro):

1. Green Pass in corso di validità

2. Certificato Guarigione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti

3. Tampone antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48 ore

e che all’interno del palazzetto è pure obbligatorio:

1. indossare SEMPRE la mascherina

2. rispettare il distanziamento di almeno 1 metro

3. effettuare la misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore ai 37,5°)

4. igienizzare le mani

Le porte del “PalaBanca” saranno aperte domenica pomeriggio a partire dalle ore 17 per consentire un accesso sicuro e ordinato a tutti i tifosi che potranno accedere al palazzetto attraverso accessi sicuri, dedicati e separati per le due tifoserie”.