Atleti del Piacenza Baseball a lezione di tiro a volo

Simpatico quanto inedito gemellaggio tra il Piacenza Baseball e la Scuola di Tiro a Volo Cà dei Boschi TRAP. Per una mattina alcuni atleti biancorossi sono stati ospiti del poligono di tiro nei pressi di Gazzola.

Messi momentaneamente da parte mazze e guantoni, hanno accettato l’invito ad imbracciare il fucile e andare in pedana. Con le indicazioni degli istruttori delle discipline olimpiche del tiro a volo, hanno potuto vivere un’esperienza interessante e, perchè no, anche formativa. Erano presenti Alberto Naccarella e Simone Minoia della prima squadra e cinque giovani U14. Ad accompagnarli il dirigente Basilio Mandas ed il tecnico Samuele Riviera. Il buon esito dell’iniziativa ha spinto gli accompagnatori del Piacenza ad invitare a loro volta i rappresentanti della Cà dei Boschi TRAP al diamante De Benedetti. E così, la prossima primavera, con l’apertura della stagione del baseball, saranno i giovani tiratori a cimentarsi per una volta in uno sport a loro sconosciuto.