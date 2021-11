Autunno culturale Banca di Piacenza, incontro sul Risorgimento piacentino

Domani, venerdì 19 novembre, alle ore 18, si rinnova l’appuntamento a Palazzo Galli con l’Autunno culturale della Banca di Piacenza: in Sala Panini si terrà una conferenza sul tema “Uomini, fatti, eventi piacentini nei volumi del Comitato di Piacenza dell’Istituto per la storia del Risorgimento”. Interverrà Danilo Pautasso in dialogo con Robert Gionelli.

La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca). Per motivi organizzativi, si invita a preannunciare la propria presenza (relaz.esterne@bancadipiacenza.it; 0523 542137).