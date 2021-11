Azione, il tour elettorale di Carlo Calenda fa tappa a Piacenza

Il leader di Azione ed europarlamentare Carlo Calenda sarà a Piacenza, lunedì 8 novembre alle ore 19 all’Auditorium Sant’Ilario di Corso Garibaldi, per un evento pubblico con elettori, militanti e sostenitori, in vista dell’annunciato Congresso di Azione che si svolgerà a gennaio 2022.

Reduce da un terzo posto nella corsa a Sindaco di Roma dopo una campagna elettorale durata un anno intero e che ha portato la sua lista civica ‘Calenda Sindaco’ a essere la lista più votata in assoluto nella Capitale, Calenda ha da poco annunciato un tour in tutta la Penisola per incontrare e confrontarsi con gli elettori e gli iscritti al partito, soprattutto in vista dell’annunciato Congresso di Azione che si svolgerà a gennaio 2022. Punti centrali della serata saranno le proposte di Azione sui fondi europei del Next Generation EU e il dettagliato documento “Next Generation Italia”, dedicato all’energia, all’ambiente e alla sostenibilità.

L’evento sarà gratuito ma la partecipazione è possibile solo previa prenotazione, effettuabile sulle pagine social di Piacenza in Azione oppure direttamente al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-carlo-calenda-a-piacenza-204968254567