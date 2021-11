Bara Fall (Canottieri Ongina) “A Cavaion aggressività fin da subito”

Una sfida delicata, da non sottovalutare per continuare il cammino. Sabato a Cavaion Veronese la Canottieri Ongina insegue la quarta vittoria consecutiva in serie B maschile (girone C); sabato scorso, la squadra di Gabriele Bruni ha piegato 3-1 in rimonta l’Mgr Grassobbio e ora vuole continuare ad alimentare la propria classifica.

A fare il punto della situazione in casa giallonera è il centrale Bara Fall, classe 1997 al suo sesto anno in riva al Po. “Fin qui abbiamo sempre vinto – racconta Bara – siamo all’inizio del campionato e non siamo ancora riusciti a esprimere il nostro miglior gioco. Siamo ancora in rodaggio e siamo alla ricerca di una pallavolo più fluida, ma come tutti siamo all’inizio”.

Come procede la quotidianità di lavoro in palestra?

“Va bene, spingiamo tanto in palestra anche sui pesi e nel rettangolo di gioco lavoriamo per sistemare ciò che non ci riesce ancora al meglio. Il clima di lavoro è buono, siamo un bel gruppo”.

Nelle ultime due partite avete faticato nell’approcciarvi alla gara, perdendo il primo set.

“Credo sia un fattore mentale, molte squadre contro di noi giocano cariche e al contempo libere da pensieri. Stiamo lavorando su questo fattore e sarà importante risolverlo”.

Sabato trasferta a Cavaion: che partita ti aspetti?

“E’ una squadra che gioca bene, abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e mi aspetto una bella partita. Di certo andremo là con l’obiettivo dei tre punti. Servirà partire aggressivi”.