BICITV Awards 2021, doppio riconoscimento per il VO2 Team Pink

VO2 Team Pink sotto i riflettori sabato 20 novembre a Nembro (Bergamo) nella serata di gala dei “BICITV Awards 2021”, l’evento dedicato al movimento giovanile organizzato da Giorgio Torre e Valerio Villa di BICITV per il settimo anno ospitato dall’Auditorium del paese bergamasco.

Durante la serata di premiazione saranno celebrati e premiati i vincitori delle BICITV Charts, le classifiche nazionali maschili e femminili. Nel settore strada, doppietta per le “panterine”, che hanno dominato la scena nella categoria Donne Juniores vincendo i premi come miglior squadra e come miglior atleta, riconoscimento quest’ultimo andato all’ossolana Francesca Barale. Il tutto in classifiche che nel corso degli anni hanno visto trionfare atleti del calibro di Alessandro Covi, Giovanni Aleotti ed Elisa Balsamo. La serata, che inizierà alle 20, sarà trasmessa in diretta su Facebook, Youtube e Twitch di BICITV e sul sito www.bicitv.it .Conducono Giorgio Torre e Valerio Villa con Anna Pavesi.