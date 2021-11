Bonaccini “Per campagna terza dose servono risorse. Emilia Romagna lontana da zona gialla”

“Sono due anni che combattiamo con una pandemia mondiale, bisogna che venga compreso che c’è bisogno di risorse”. E’ l’appello al Governo del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, soprattutto legato alla necessità di intensificare la campagna di vaccinazione per la terza dose. Bonaccini è intervenuto nella mattinata del 15 novembre alla trasmissione “Mattino Cinque”. “La dobbiamo fare e la faremo – ha detto il governatore riferendosi alla campagna vaccinale per la terza dose -, siamo persone serie e credo che lo abbiamo dimostrato. Se questo Paese ha una percentuale di vaccinati che è tra le più alte del mondo affidando le vaccinazioni ai territori, alle Regioni, ai professionisti aiutati anche dalle associazioni di volontariato è perché ci siamo messi tutti di buon grado, insieme all’ottimo lavoro che sta svolgendo il Generale Figliuolo”.

“Ma ci sono dei costi da sostenere – ha quindi evidenziato – per quello che stiamo facendo per combattere la pandemia. E non vorrei che le Regioni che hanno più sanità pubblica fossero quelle, paradossalmente, più penalizzate”. “Per quest’anno – ha specificato – deve esserci riconosciuto il Payback e oltre un miliardo di euro chiesto dalla Conferenza Autonoma delle Regioni”.

Poi un commento sull’andamento dell’epidemia in Regione. “Negli ultimi giorni abbiamo ricoverato un centinaio di persone in più, seppur siamo ancora a livelli di 4% nelle terapie intensive e 5 % nei reparti Covid, ben lontano dal 10 e 15% che è la soglia per evitare la zona gialla. Se stiamo reggendo ancora bene sul fronte ospedaliero e dei ricoveri è unicamente perché tante persone si vaccinano. In Emilia-Romagna – ha aggiunto – nel giro di poche settimane sicuramente supereremo il 90% di vaccinati”.