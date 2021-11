Bonus bebè per 19 nuovi nati a San Giorgio, la cerimonia

Cerimonia di consegna del bonus bebè a San Giorgio Piacentino, presso la Sala Consiglio del Municipio: un’iniziativa a sostegno della natalità che l’Amministrazione comunale organizza dal 2010. La cerimonia si è svolta in presenza, dopo la “sosta forzata” del 2020 (causa Covid) che aveva determinato la necessità di una consegna solo virtuale, e ha visto la partecipazione dei 19 nuovi nati nell’anno 2020 assegnatari del contributo di 150 euro (finanziati con fondi propri dell’Ente) a sostegno della natalità.

Il sindaco Donatella Alberoni ha ringraziato i genitori presenti dando atto della loro tenacia nell’affrontare il percorso della nascita di un figlio durante l’anno più difficile della pandemia e sottolineando che i bambini “rappresentano la speranza per il futuro della nostra comunità”. Ai nuovi nati è stato anche consegnato un piccolo ricordo della giornata che riporta una citazione dedicata ai bambini di Vincent Van Gogh: “Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla”. La frase è stata scelta per l’occasione dalla referente della Biblioteca Comunale di San Giorgio, Valeria Depalmi (Educarte soc. coop.), intervenuta alla cerimonia per illustrare le attività educative e letterarie a favore dei più piccoli suscitando interesse tra i genitori presenti.

