Boom di veicoli pizzicati senza assicurazione: oltre 600 da inizio anno

Mancano una quarantina di giorni alla fine de 2021. Sul fronte dei controlli in ambito stradale, effettuati dalle forze dell’ordine presenti sul territorio piacentino, emergono importanti dati sul fronte della circolazione di veicoli sprovvisti dell’obbligatoria assicurazione di responsabilità civile. Oltre 600 i veicoli complessivamente trovati sulle strade del territorio piacentino che circolavano senza copertura assicurativa obbligatoria per legge. In tutta Italia, nel corso del 2020, le forze dell’ordine hanno elevato oltre 140mila verbali (Fonte: Istat). Nel report relativo al biennio 2018-2019 stilato da Ania (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) i numeri hanno fotografato un’Italia ancora troppo indisciplinata in fatto di assicurazioni: su 45 milioni di veicoli ben 2 milioni e mezzo circolerebbero senza assicurazione.

COSA DISPONE IL CODICE DELLA STRADA – Come disciplinato dall’articolo 193 del codice della strada, al conducente del veicolo trovato a circolare senza assicurazione scatta una sanzione amministrativa che va da un minino di 866 euro ad un massimo di 3.464 euro, se il pagamento avviene entro 60 giorni è prevista una riduzione dell’importo pari al 30%; sono inoltre 5 i punti della patente che vengo decurtati, il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e la carta di circolazione ritirata. Nel caso di recidiva, ovvero se il veicolo viene trovato nuovamente senza assicurazione, per più di una volta in arco temporale di due anni, la sanzione amministrativa va da un minimo di 1.732 euro a 6.980 euro con la decurtazione di 5 punti dalla patente e la stessa viene sospesa da 1 a 2 mesi, il veicolo viene sequestrato e la carta di circolazione ritirata.

SENZA ASSICURAZIONE, UN PERICOLO PER SE’ E PER GLI ALTRI – Ma il pericolo vero e proprio, per sé e per gli altri utenti della strada, si palesa se coinvolti in un incidente stradale. Ovviamente, il conducente del mezzo non assicurato e l’intestatario del veicolo sono responsabili dell’eventuale danno arrecato sia alle cose che alle persone. L’assicurazione, infatti, serve a mettersi al riparo per danni cagionati verso terzi. Dall’altra parte, nel caso di sinistro con un veicolo non assicurato, la paura è di rimanere senza alcun risarcimento e quindi di doversi fare carico delle spese per la riparazione della vettura. Per fortuna lo Stato ha previsto l’eventualità di questa tipologia di incidenti ed esistono procedure che consentono di ottenere il risarcimento. Questo è possibile grazie all’istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

I DATI DI PIACENZA E PROVINCIA – «Rispetto all’anno scorso, il dato che maggiormente ci sorprende è l’incremento dei veicoli che circolano sulle nostre strade senza essere in possesso dell’assicurazione – esamina Massimo Misseri, comandate della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val D’Arda -. A partire da gennaio di quest’anno, le telecamere di lettura targhe, dislocate sul territorio di nostra competenza, hanno rilevato oltre un’ottantina di veicoli in transito non in regola con l’assicurazione e pertanto abbiamo proceduto a sanzionarli». Gli agenti della Polizia Locale di Piacenza, nel corso di quest’anno, hanno già elevato oltre 290 sanzioni durante i controlli in ambito di prevenzione e controllo delle strade della città.

Sempre nell’ambito di controlli effettuati sulla strada, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero hanno elevato 38 verbali; gli agenti della Polizia Provinciale di Piacenza hanno sanzionato 65 conducenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno elevato 46 verbali ad altrettanti conducenti; una quarantina i veicoli “pizzicati” dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta; gli agenti della Polizia Locale di Fiorenzuola D’Arda, specialmente nel corso di controlli a veicoli in sosta, ne hanno trovati 13 sprovvisti di regolare assicurazione. Sono 12 i conducenti sanzionati dagli agenti della Polizia Locale di Castel San Giovanni e un’altrettanta dozzina dagli agenti della Polizia Locale di Borgonovo. Infine sono 4 i conducenti sanzionati dagli agenti della Polizia Locale di Bobbio.