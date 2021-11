Brucia capannone a Cortemaggiore, vigili del fuoco al lavoro

Incendio questa mattina (12 novembre) in un capannone a Cortemaggiore in via della Libertà, pare che le fiamme abbiano interessato prima il tetto e poi il resto dell’edificio nel quale erano stipati materiali in legno e bancali. Nella foto tratta da un video lo svilupparsi iniziale delle fiamme, sotto l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con diverse squadre da Fiorenzuola e dal comando provinciale di Piacenza di strada Valnure. Sono in corso le operazioni di spegnimento.

Una densa colonna di fumo è visibile da Fiorenzuola d’Arda. In posto anche una ambulanza a scopo preventivo. Le fiamme hanno investito il capannone con annesso deposito di restauro mobili, il laboratorio è andato distrutto e l’incendio ha intaccato due abitazioni adiacenti. Una famiglia è stata evacuata anche con il supporto degli ageenti della polizia locale. Al momento si escludono rischi per la popolazione legati al fumo e alla nube rilasciata dai materiali andati a fuoco, sono in corso ulteriori approfondimenti.

IN AGGIORNAMENTO