Brutte notizie per il Piace: Cesarini ko per cinque settimane

Brutte notizie in casa Piacenza Calcio: Alessandro Cesarini out per più di un mese.

Secondo quanto comunica il club, il forte giocatore biancorosso, dopo essersi sottoposto ad esami strumentali, ha riportato una lesione alla giunzione mio-tendinea del bicipite femorale. I tempi di recupero – informa la società – sono stimati in circa cinque settimane.