Caccia alla lepre, chiusura anticipata negli ATC provinciali

Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza, con provvedimenti assunti in questi giorni, ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre anche nei restanti ATC provinciali PC 7, e PC 11.

Anche i questo caso – viene spiegato – i provvedimenti sono stati presi a seguito dei monitoraggi faunistici effettuati dagli stessi ATC, da cui è emerso come i livelli delle popolazioni di lepre fossero divenuti troppo esigui per sostenere ulteriori prelievi. Quindi anche negli ultimi territori in cui si può ancora praticare la caccia alla lepre, si terminerà il 21 novembre (ultimo giorno utile). L’ATC PC 7 ricomprende i comuni di Farini, Morfasso e Vernasca. L’ATC PC 11 interessa il comune di Ferriere. Sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale