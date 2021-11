Cade col monopattino non omologato in Italia: 30enne viene soccorso e poi multato

Cade col monopattino acquistato all’estero e non omologato in Italia: prima viene soccorso, ma successivamente multato. E’ accaduto a un uomo nel pomeriggio di martedì, quando è incorso in una caduta accidentale mentre stava transitando sul marciapiede di via Colombo a Piacenza a bordo del due ruote elettrico. A seguito della caduta, l’uomo, di circa 30 anni, ha perso i sensi per il violento impatto del capo con l’asfalto. Immediati i soccorsi del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, lo hanno trasportato in condizioni serie al Pronto Soccorso cittadino.

I rilievi di legge sono stati curati dagli agenti della polizia locale del Comando di Via Rogerio. A seguito degli accertamenti tecnici svolti sul veicolo, è emerso che il velocipede elettrico (monopattino) di fatto era da considerarsi un ciclomotore e, come tale, soggetto ai relativi obblighi di legge. Gli agenti hanno infatti constatato che era sprovvisto di targa, senza assicurazione e circolante sul marciapiede. Da una ulteriore analisi è emerso che il mezzo fosse stato acquistato su internet e provenisse da un paese estero. Un modello di monopattino particolare omologato come tale soltanto in alcuni paesi europei, ma non Italia, dove è assoggettato alle norme dei ciclomotori. Pertanto al conducente, che lo stava utilizzando in violazione delle regole, sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore a mille euro. Il monopattino è stato sequestrato.