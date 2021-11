Cade da una pianta a Gropparello, ferito 34enne

Infortunio a Gropparello nel tardo pomeriggio del 27 novembre.

Secondo le prime ricostruzioni il ferito, un uomo di 34 anni, stava valutando alcune piante da utilizzare come albero di Natale per un’iniziativa pubblica. Dopo essere salito su uno di questi, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di tre metri.

L’impatto a terra è stato violento e sono stati subito attivati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carpaneto, l’auto infermieristica 118 di Rovelereto di Cadeo e i carabinieri della stazione di Carpaneto per i rilievi. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma questo ha poi fatto rientro a Parma senza aver caricato il paziente. Il 34enne è stato quindi trasportato a Piacenza: in seguito alla caduta ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.