Caduta fatale sulle scale di casa, muore donna a San Nicolò

Una caduta fatale sulle scale di casa. Così è morta una donna di 55 anni a San Nicolò (Piacenza) nel primo pomeriggio del 16 novembre. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe scivolata sugli scalini dell’abitazione del figlio battendo violentemente il capo.

Sul posto, in via Mamago Roso, sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica, ma i tentativi di rianimarla purtroppo sono stati senza esito, il medico e i soccorritori hanno dovuto constatare il decesso. A dare l’allarme il figlio, mentre per forzare la porta d’ingresso sono intervenuti i vigili del fuoco. Presenti sul posto anche i carabinieri di San Nicolò, che hanno avviato gli accertamenti del caso.