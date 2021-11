Calcio a 5, esordio a valanga dello Special Dream Team: vittoria su Sfacelo per 8-0

A Pontenure (Piacenza) è ripartito il campionato di Calcio a 5 Csi Cremona/Brescia con una vittoria a valanga per 8-0 dello Special Dream Team Saib Piacenza su Sfacelo Montichiari Bs. Il primo tempo si chiude sul 3-0, con le reti per lo Special Dream Team di Sartori, Gazzola e Daveri – che segna con un pregevole pallonetto -, mentre gli Sfacelo sprecano tante occasioni davanti alla porta. Nel secondo tempo il Dream Team arrotonda il risultato con Botnarash, la tripletta di Bonazzoli e ancora Daveri. I bresciani ci provano in più di un’occasione con Sarng-Biase e Bruno, ma sono troppo sciuponi davanti al portiere.

Campionato Calcio 5 Csi Cremona/Brescia 1° Giornata

SPECIAL DREAM TEAM SAIB PC– SFACELO MONTICHIARI BS 8-0

Special Dream Team Saib Piacenza: Rossi-De Cubellis-Bonato-Botnarsh-Tulbu-Rotatore-Sartori-Bonazzoli-Gazzola-Daveri. All. Tironi-Mirti

Sfacelo Montichiari Bs: Tosoni-Vasciaveo-Bruno-Ghisleri-Biase-Beduschi-Sarng. All.Conforti