Camilla Marenghi (Yama Arashi) pronta per gli Europei in Montenegro “Grande emozione”

Missione continentale per Camilla Marenghi, atleta piacentina della Yama Arashi pronta per gli Europei Cadetti e Juniores di kickboxing a Budva (Montenegro) che disputerà in maglia azzurra. La diciottenne di Rivergaro ha iniziato a praticare la disciplina all’età di nove anni e ha continuato la sua crescita (“è stato l’unico sport tra i tanti che ho provato che mi ha veramente appassionato”).

“Ero già stata in nazionale per un Europeo, conquistando un argento, e un Mondiale – racconta Camilla – sarà senz’altro molto emozionante tornare a combattere in una gara così importante dopo la lunga pausa forzata legata al Covid 19. In questi anni le mie avversarie sono cambiate praticamente tutte, quindi chiunque può essere una sorpresa”. Per le limitazioni-Covid 19 non potranno partecipare le compagne di squadra Linda Barbazza e Nikol Ilieva, che erano state convocate per l’evento. “Mi spiace molto non essere qui con loro, che come me si sono allenate ogni giorno in estate, ma sono sicura arriverà anche il loro momento di vestire la maglia azzurra”.

Camilla Marenghi gareggerà nel Point Fighting Juniores al limite dei 60 chilogrammi. “Non mi sento – conclude la piacentina – di fare previsioni visto che è molto tempo che non partecipo a una gara internazionale: spero solo di poter esprimere al meglio il mio potenziale”.