Camion in fiamme a San Nicolò, all’alba del 30 novembre. il fatto è avvenuto lungo la via Emilia Pavese, vicino a un distributore di benzina all’altezza della zona industriale.

Sul posto per domare le fiamme, che hanno avvolto tutta la motrice, tre mezzi dei vigili del fuoco di Piacenza. I sanitari della Croce Rossa di San Nicolò hanno condotto al Pronto Soccorso di Piacenza il conducente del mezzo, un cittadino moldavo, per accertamenti ma le sue condizioni sono buone. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Castelsangiovanni, sul posto anche il personale di Anas e gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val trebbia Val Luretta. Per consentire la messa in sicurezza della acarreggiata la strada è stata chiusa al traffico.